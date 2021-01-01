Собираетесь брать кредит, но не знаете, на какую сумму от банка можно рассчитывать? Можно подсчитать самостоятельно на основе данных из кредитной истории. Но здесь есть свои ограничения: запросить бесплатно ее можно только два раза в год, а узнать из нее точную сумму, доступную в кредит, не получится.
СберБанк запустил сервис «Кредитный потенциал». Он быстро и точно показывает, сколько денег вы сможете взять в банке. За него не нужно платить, а узнавать его можно раз в месяц.
Сервис учитывает в расчетах все текущие и уже выплаченные займы в других банках. Эти данные банк получает из кредитных историй, хранящихся в бюро кредитных историй.
Услуга доступна всем клиентам СберБанка. При этом для расчета кредитного потенциала учитываются займы в других банках.
Не является заявкой на кредит и не обязывает вас к дальнейшим действиям. Рассчитать кредитный потенциал можно раз в 30 дней. Ровно столько же он и действителен.
Собираетесь взять потребительский кредит или кредитку? Значит, вам нужно понимать, на что вы можете рассчитывать в банке. «Кредитный потенциал» посчитает максимально доступную сумму для разных видов кредитов, даже если у вас уже есть займы.
Кредитная нагрузка — это соотношение вашей платежеспособности и взятых обязательств в банке. Кредитный потенциал напрямую зависит от вашей кредитной нагрузки.
Узнать свой уровень платежеспособности, а значит, сумму кредита, которую готов выдать банк, раньше можно было только с помощью самостоятельных подсчетов. При этом нет никакой гарантии, что этот результат совпадет с данными банка.
«Кредитный потенциал» решает эту задачу. Вы сразу видите точную максимальную сумму, доступную в кредит, по разным банковским продуктам.
Сервис в расчете учитывает и другие имеющиеся займы. Независимо от того, в каком банке они были получены.
Низкая кредитная
нагрузка
Средняя кредитная
нагрузка
Высокая кредитная
нагрузка
• Внимательно изучите условия договора на кредит, какие платежи и когда надо вносить.
• Установите напоминания на телефоне с датой и суммой платежа.
• Лучше всего вносить платежи за 3—4 дня до даты планового списания: так они точно успеют поступить на счет.
• Сформируйте подушку безопасности в размере 2—3 платежей. В непредвиденной ситуации вы сможете выплачивать кредит вовремя и сохранить хорошую кредитную историю.
Для банка важно видеть, что вы регулярно и в полном объеме выполняете взятые на себя обязательства. Если в будущем вы планируете оформить крупный кредит, например ипотеку, о кредитной истории лучше позаботиться заранее. Оформите небольшой потребительский или товарный кредит, кредитную карту и регулярно без задержек вносите платежи. Это также поможет восстановить кредитную историю, если вы у вас были просрочки.
Регулярно проверяйте свою кредитную историю. Узнать, в каких бюро она хранится, можно через портал госуслуг. Дальше ее нужно запрашивать напрямую в бюро. Сделать это можно два раза в год в каждом бюро. Обращайте внимание на ошибки в расчете, случайно допущенные банком, или кредиты, оформленные мошенниками.
Любой банк, принимая решение о кредитовании заемщика, изучает его кредитную историю. Он обращает внимание в первую очередь на наличие просрочек. Но есть и другие факторы, которые могут повлиять на решение кредитной организации.
В кредитной истории может отображаться не только основной долг по кредитке, но и долг за подключенные платные услуги, если вы их вовремя не оплатили.
Некоторые заемщики рассылают заявки на кредит во множество банков с целью большей вероятности одобрения или поиска самого выгодного предложения. Все эти запросы попадают в кредитную историю. Как правило, банки настороженно относятся к большому количеству запросов, поэтому лучше ограничиться 2—3 банками для подачи заявки.
При принудительном взыскании долга судом в случае его непогашения в течение десяти дней информация передается в бюро кредитных историй.
Иногда при полном погашении кредита заемщик недоплачивает незначительную сумму — несколько рублей или копеек. Недоплаты могут возникнуть из-за технической ошибки или человеческого фактора при расчетах. Из-за этого кредит не будет считаться выплаченным полностью, а значит, могут начисляться штрафы. Чтобы этого избежать, нужно запрашивать справку о закрытии кредита в банке в момент внесения последнего платежа или после закрытия счета кредитной карты.
Прежде чем говорить об альтернативе кредитной истории заемщика, следует для начала разобраться, для кого она предназначена. Кредитную историю используют и банки (или другие кредиторы) — для первичной оценки заемщика, и сами клиенты, чтобы предварительно оценить свои шансы на получение кредита.
Если смотреть с позиции банков, то по большому счету текущее положение дел их вполне устраивает. Есть аккредитованные бюро кредитных историй, есть кредитная история конкретного клиента — профиль, который доступен любому кредитору по запросу. Информации из БКИ вполне хватает для того, чтобы в автоматическом режиме отсеять «плохих» с точки зрения скоринга кредитора клиентов еще на этапе подачи заявки на кредит. Да, есть определенные сложности с отсутствием единого БКИ, но рынок давно к этому приспособился.
Что же касается самих потенциальных заемщиков, то здесь ситуация иная. Что интересует человека, решившего обратиться за кредитом или займом? Правильно — шанс на его получение. При этом скоринговые системы различаются в зависимости от конкретного кредитора, а отказ в кредите автоматически ухудшает кредитную историю. Проблема в том, что разобраться в собственной КИ неподготовленному человеку достаточно сложно — слишком большой массив информации, и не всегда понятно, как именно ее нужно трактовать. Поэтому здесь альтернативой может быть скоринговый балл, автоматически рассчитываемый по данным из кредитной истории. Такой уже применяется, например, БКИ «Эквифакс». Клиент, видя, как именно его действия сказываются на этом показателе (растет он или снижается), в какой зоне он находится, имеет возможность оценить свои шансы на кредит.
Вопрос только в том, что упомянутое БКИ выводит скоринговый балл, исходя из своих данных, а не анализируя кредитную историю человека в целом. На мой взгляд, единый скоринговый балл — это будущее рынка.