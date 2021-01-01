СберБанк

Кредитный потенциал

СберБанк запустил сервис «Кредитный потенциал». Он поможет быстро и точно узнать, какие кредиты вам доступны, а также персональные условия по каждому из них.
Узнать бесплатно*
доступно для клиентов
СберБанка

Как узнать, сколько денег готов выдать банк в кредит и сколько вы сможете платить в месяц?

Собираетесь брать кредит, но не знаете, на какую сумму от банка можно рассчитывать? Можно подсчитать самостоятельно на основе данных из кредитной истории. Но здесь есть свои ограничения: запросить бесплатно ее можно только два раза в год, а узнать из нее точную сумму, доступную в кредит, не получится.

СберБанк запустил сервис «Кредитный потенциал». Он быстро и точно показывает, сколько денег вы сможете взять в банке. За него не нужно платить, а узнавать его можно раз в месяц.

Что такое «Кредитный потенциал»?

«Кредитный потенциал» — это бесплатный сервис, который оценивает ваши кредитные возможности: максимальная доступная сумма, точная ставка, ежемесячный платеж.

Как рассчитывается кредитный потенциал

Сервис учитывает в расчетах все текущие и уже выплаченные займы в других банках. Эти данные банк получает из кредитных историй, хранящихся в бюро кредитных историй.

Кто может воспользоваться услугой

Услуга доступна всем клиентам СберБанка. При этом для расчета кредитного потенциала учитываются займы в других банках.

Это бесплатно

Не является заявкой на кредит и не обязывает вас к дальнейшим действиям. Рассчитать кредитный потенциал можно раз в 30 дней. Ровно столько же он и действителен.

Для чего он нужен

Собираетесь взять потребительский кредит или кредитку? Значит, вам нужно понимать, на что вы можете рассчитывать в банке. «Кредитный потенциал» посчитает максимально доступную сумму для разных видов кредитов, даже если у вас уже есть займы.

Как это работает

  • Заполните короткую анкету в «СберБанк Онлайн».
  • Рассчитайте кредитный потенциал.
  • Через несколько минут вам придет СМС о готовности расчета с полной информацией по всем доступным кредитам.

Для чего нужно знать
свой уровень кредитной нагрузки?

Кредитная нагрузка — это соотношение вашей платежеспособности и взятых обязательств в банке. Кредитный потенциал напрямую зависит от вашей кредитной нагрузки.

Узнать свой уровень платежеспособности, а значит, сумму кредита, которую готов выдать банк, раньше можно было только с помощью самостоятельных подсчетов. При этом нет никакой гарантии, что этот результат совпадет с данными банка.

«Кредитный потенциал» решает эту задачу. Вы сразу видите точную максимальную сумму, доступную в кредит, по разным банковским продуктам.

Сервис в расчете учитывает и другие имеющиеся займы. Независимо от того, в каком банке они были получены.

Узнать бесплатно*
доступно для клиентов
СберБанка

Как влияют на вероятность одобрения кредита разные уровни кредитной нагрузки и кредитного потенциала?

Низкая кредитная
нагрузка

Средняя кредитная
нагрузка

Высокая кредитная
нагрузка

Низкая кредитная нагрузка

  • Есть небольшой кредит либо кредиты отсутствуют вовсе.
  • По кредиту можно быстро рассчитаться.
  • Высокий кредитный потенциал, а значит, доступная сумма кредита выше.

Средняя кредитная нагрузка:

  • Уже есть кредиты. Ежемесячно вы платите по ним комфортную сумму.
  • Можно взять еще один кредит, не перераспределяя свои платежи.
  • Кредитный потенциал частично использован. Максимальная доступная сумма кредита и ежемесячный платеж снижены с учетом имеющихся кредитов.

Высокая кредитная нагрузка

  • Много кредитов. На платежи уходит более половины дохода за месяц.
  • Чтобы взять новый кредит, нужно перераспределить часть своих платежей — закрыть ненужные карты, выплатить небольшие кредиты.
  • Кредитный потенциал полностью или в большей степени использован. Его можно повысить, снизив лимиты по кредитным картам, рассчитавшись по другим займам.

Комментарии экспертов

Анастасия Белик

Три главных правила
хорошей кредитной истории

  1. Не допускайте просрочек.

    • Внимательно изучите условия договора на кредит, какие платежи и когда надо вносить.

    • Установите напоминания на телефоне с датой и суммой платежа.

    • Лучше всего вносить платежи за 3—4 дня до даты планового списания: так они точно успеют поступить на счет.

    • Сформируйте подушку безопасности в размере 2—3 платежей. В непредвиденной ситуации вы сможете выплачивать кредит вовремя и сохранить хорошую кредитную историю.

  2. Создавайте свою кредитную историю.

    Для банка важно видеть, что вы регулярно и в полном объеме выполняете взятые на себя обязательства. Если в будущем вы планируете оформить крупный кредит, например ипотеку, о кредитной истории лучше позаботиться заранее. Оформите небольшой потребительский или товарный кредит, кредитную карту и регулярно без задержек вносите платежи. Это также поможет восстановить кредитную историю, если вы у вас были просрочки.

  3. Следите за актуальностью своей кредитной истории.

    Регулярно проверяйте свою кредитную историю. Узнать, в каких бюро она хранится, можно через портал госуслуг. Дальше ее нужно запрашивать напрямую в бюро. Сделать это можно два раза в год в каждом бюро. Обращайте внимание на ошибки в расчете, случайно допущенные банком, или кредиты, оформленные мошенниками.

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Дарья Петрова

Неочевидные вещи в кредитной истории

Любой банк, принимая решение о кредитовании заемщика, изучает его кредитную историю. Он обращает внимание в первую очередь на наличие просрочек. Но есть и другие факторы, которые могут повлиять на решение кредитной организации.


• Задолженности по кредитным картам

В кредитной истории может отображаться не только основной долг по кредитке, но и долг за подключенные платные услуги, если вы их вовремя не оплатили.


• Запрос на кредит в нескольких банках одновременно

Некоторые заемщики рассылают заявки на кредит во множество банков с целью большей вероятности одобрения или поиска самого выгодного предложения. Все эти запросы попадают в кредитную историю. Как правило, банки настороженно относятся к большому количеству запросов, поэтому лучше ограничиться 2—3 банками для подачи заявки.


• Задолженности, дела по которым передаются в суд

При принудительном взыскании долга судом в случае его непогашения в течение десяти дней информация передается в бюро кредитных историй.


• Незначительные суммы, оставшиеся после полного погашения кредита

Иногда при полном погашении кредита заемщик недоплачивает незначительную сумму — несколько рублей или копеек. Недоплаты могут возникнуть из-за технической ошибки или человеческого фактора при расчетах. Из-за этого кредит не будет считаться выплаченным полностью, а значит, могут начисляться штрафы. Чтобы этого избежать, нужно запрашивать справку о закрытии кредита в банке в момент внесения последнего платежа или после закрытия счета кредитной карты.

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Председатель комитета «Опоры России»
по финансовым рынкам

Павел Самиев

Есть ли у кредитной истории альтернативы?

Прежде чем говорить об альтернативе кредитной истории заемщика, следует для начала разобраться, для кого она предназначена. Кредитную историю используют и банки (или другие кредиторы) — для первичной оценки заемщика, и сами клиенты, чтобы предварительно оценить свои шансы на получение кредита.

Если смотреть с позиции банков, то по большому счету текущее положение дел их вполне устраивает. Есть аккредитованные бюро кредитных историй, есть кредитная история конкретного клиента — профиль, который доступен любому кредитору по запросу. Информации из БКИ вполне хватает для того, чтобы в автоматическом режиме отсеять «плохих» с точки зрения скоринга кредитора клиентов еще на этапе подачи заявки на кредит. Да, есть определенные сложности с отсутствием единого БКИ, но рынок давно к этому приспособился.

Что же касается самих потенциальных заемщиков, то здесь ситуация иная. Что интересует человека, решившего обратиться за кредитом или займом? Правильно — шанс на его получение. При этом скоринговые системы различаются в зависимости от конкретного кредитора, а отказ в кредите автоматически ухудшает кредитную историю. Проблема в том, что разобраться в собственной КИ неподготовленному человеку достаточно сложно — слишком большой массив информации, и не всегда понятно, как именно ее нужно трактовать. Поэтому здесь альтернативой может быть скоринговый балл, автоматически рассчитываемый по данным из кредитной истории. Такой уже применяется, например, БКИ «Эквифакс». Клиент, видя, как именно его действия сказываются на этом показателе (растет он или снижается), в какой зоне он находится, имеет возможность оценить свои шансы на кредит.

Вопрос только в том, что упомянутое БКИ выводит скоринговый балл, исходя из своих данных, а не анализируя кредитную историю человека в целом. На мой взгляд, единый скоринговый балл — это будущее рынка.

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«Кредитный потенциал» (далее — Сервис) — сервис для оценки кредитного потенциала по продуктам «Потребительский кредит», «Кредитная карта», «Ипотека», «Автокредит», «Покупки в рассрочку» и другие, доступный держателям дебетовой карты ПАО Сбербанк, подключенной к услуге «Мобильный банк», и пользователям интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» (0+, далее — СБОЛ). Сервис предоставляется в СБОЛ. Результат расчета кредитного потенциала в ПАО Сбербанк не является гарантией одобрения и выдачи кредитного продукта. Заявка на расчет кредитного потенциала не является заявкой на кредит. Подробнее о сервисе, ограничениях и иных условиях на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.