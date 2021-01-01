Собираетесь брать кредит, но не знаете, на какую сумму от банка можно рассчитывать? Можно подсчитать самостоятельно на основе данных из кредитной истории. Но здесь есть свои ограничения: запросить бесплатно ее можно только два раза в год, а узнать из нее точную сумму, доступную в кредит, не получится.

СберБанк запустил сервис «Кредитный потенциал». Он быстро и точно показывает, сколько денег вы сможете взять в банке. За него не нужно платить, а узнавать его можно раз в месяц.